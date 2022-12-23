Жена Рогозина опровергла информацию о своей тяжёлой контузии

Татьяна Рогозина, супруга руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, 23 декабря опровергла сообщения о своей тяжёлой контузии.
«У меня нет тяжёлой контузии, слава Богу. У мужа ранение», — написала она в своем телеграм-канале.
По данным СМИ, сам экс-глава Роскосмоса при обстреле получил ранение в шейный позвонок. Ранение оказалось тяжелее, чем думали поначалу. Медики считают, что извлечь осколок мины не получится. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать Рогозину операцию, его планируют транспортировать в Москву.