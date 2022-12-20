Этот розовый шар в небе что-то напоминает. Погода в Петербурге сделала маленькое, но приятное исключение

Антициклон 20 декабря немного расчистил небо над Петербургом и позволил некоторым петербуржцам полюбоваться северным сиянием, а затем и рассветом.
Охотники за сиянием нашли звёздное небо далеко от города, в Карелии.
В городе восходящему солнцу удалось пробить слой облаков, и фотографы, а также супервидовые веб-камеры успели запечатлеть розовый рассвет.
В первой половине декабря в Северной столице солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа. Причём это не самый мрачный показатель для самого тёмного месяца года: в 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31-го числа.
Между тем в Петербурге есть место, где в декабре не один солнечный день, а 31. Видео оттуда смотрите на «Фонтанке».
В ближайшие часы к Петербургу и Ленобласти подойдёт антициклон. Температура повысится, и начнутся осадки: снег и ледяной дождь.