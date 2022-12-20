Этот розовый шар в небе что-то напоминает. Погода в Петербурге сделала маленькое, но приятное исключение

Фото: Андрей / @the_glimpses Поделиться Поделиться





Антициклон 20 декабря немного расчистил небо над Петербургом и позволил некоторым петербуржцам полюбоваться северным сиянием, а затем и рассветом.

Охотники за сиянием нашли звёздное небо далеко от города, в Карелии.



В городе восходящему солнцу удалось пробить слой облаков, и фотографы, а также супервидовые веб-камеры успели запечатлеть розовый рассвет.



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В первой половине декабря в Северной столице солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа. Причём это не самый мрачный показатель для самого тёмного месяца года: в 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31-го числа.

