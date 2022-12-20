    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-в

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd66.35eur70.62

    Этот розовый шар в небе что-то напоминает. Погода в Петербурге сделала маленькое, но приятное исключение

    2050
    1 комментарий
    Фото: Андрей / @the_glimpses
    ПоделитьсяПоделиться

    Антициклон 20 декабря немного расчистил небо над Петербургом и позволил некоторым петербуржцам полюбоваться северным сиянием, а затем и рассветом.

    Охотники за сиянием нашли звёздное небо далеко от города, в Карелии.

    В городе восходящему солнцу удалось пробить слой облаков, и фотографы, а также супервидовые веб-камеры успели запечатлеть розовый рассвет.

    ПоделитьсяПоделиться

    В первой половине декабря в Северной столице солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа. Причём это не самый мрачный показатель для самого тёмного месяца года: в 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31-го числа.

    Между тем в Петербурге есть место, где в декабре не один солнечный день, а 31. Видео оттуда смотрите на «Фонтанке».

    В ближайшие часы к Петербургу и Ленобласти подойдёт антициклон. Температура повысится, и начнутся осадки: снег и ледяной дождь.

    Фото: Андрей / @the_glimpses

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РассветСолнцеПогодаПрогноз погодыСеверное сияние
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close