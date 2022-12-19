Главу международного наркокартеля отправили в российскую тюрьму. В Петербурге огласили приговор Кортесу

Санкт-Петербургский горсуд определился со сроком заключения для эквадорца Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса, которого ранее присяжные признали виновным в посредничестве в распространении наркотиков в особо крупном размере и посредничестве при даче взятки.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 декабря, наказание иностранцу назначили в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима.