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    Главу международного наркокартеля отправили в российскую тюрьму. В Петербурге огласили приговор Кортесу

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    Санкт-Петербургский горсуд определился со сроком заключения для эквадорца Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса, которого ранее присяжные признали виновным в посредничестве в распространении наркотиков в особо крупном размере и посредничестве при даче взятки.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 декабря, наказание иностранцу назначили в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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    Кортес по прозвищу Педро приехал в Петербург во время мундиаля в 2018 году. Однако вместо футбольных радостей он искал партнеров, с помощью которых на регулярной основе поставлял бы в Россию наркотик по 50 кг в партии. После того как контакт нашелся, первые пакеты с порошком на судне из Эквадора поплыли в Петербург. Сюда же направился и помощник Кортеса — Санчес. Он был задержан во время продажи партии петербуржцу. Петербургский суд уже определил ему срок в 14 лет.

    Кортеса объявили в международный розыск. Задержали в Испании и выдали России весной прошлого года.

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    Комментарии 2

    BorisN19 Дек 2022 в 13:16
    Франсиско Писарро снова отделался лёгким испугом
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