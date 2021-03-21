Испания выдала России «голову» контрабандистов, «хвост» которых поймали в Петербурге

Как сообщает 21 марта пресс-служба генеральной прокуратуры, Кортес Кинонес Франсиско Шавье был задержан в Испании ещё в июне прошлого года. Россия направила запрос на его экстрадицию, в феврале его удовлетворили.

Кортесу вменяют контрабанду наркотических средств (ч. 4 ст. 229.1 УК) и их сбыт (ч. 5 ст. 228.1 УК). Всё организованной группой и в особо крупном размере. Наркотики приехали в Петербург осенью 2018 года на судне Baltic Autumn. Срок за них уже получил гражданин Эквадора Санчес.

Как установил суд, он входил в местную группировку «Педро» Кортеса и был командирован в Петербург, чтобы продать пробную партию эквадорского порошка. По версии обвинения, группа Кортеса планировала поставлять запрещённое в Россию партиями до 50 кг. Санчесу позволили получить пробные 7 кг наркотика, «продать» их оперативнику, и его задержали. В июле прошлого года он признал вину в суде и получил 14 лет колонии.