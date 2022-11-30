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    Педро виноват, но давайте помягче. Присяжные в Петербурге вынесли вердикт главе международного наркокартеля

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    Пятеро из восьми присяжных решили, что вина Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса доказана, но в целом он заслуживает снисхождения. Он собирался возить в Петербург наркотики килограммами.

    О вердикте сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Наказание эквадорцу, по прозвищу Педро, будет определено позже.

    Как установил суд, Педро приехал в Петербург во время мундиаля в 2018 году, он искал клиентов на пробную партию, после чего планировал наладить поставки эквадорского порошка на регулярной основе по 50 кг. Контакт нашелся, наркотик был закуплен, спрятан в контейнере на рефрижераторном судне «Baltic Autumn». Судно вышло из порта Гуаякиль в Эквадоре в октябре. Примерно в это же время из Испании в Петербург отправился нанятый Педро молодой человек по фамилии Санчес — за 10 тысяч евро он должен был забрать семь килограммов наркотика и продать его петербуржцу. Санчеса задержали в момент продажи, Педро нашли в Испании, страна выдала его России в марте прошлого года.

    Санчес был приговорен к 14 годам колонии.

    © Фонтанка.Ру

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