СМИ рассказали о простуде французских футболистов перед финалом ЧМ-2022 в Катаре

Двое защитников сборной Франции оказались простужены буквально за 2 дня до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. У обоих диагностировали ОРВИ, сообщает RMC Sport.



По данным издания, речь идет о Ибраиме Конате и Рафаэле Варане – защитниках французов. Состояние их здоровья, однако, не вызывает серьезных опасений.

Отмечается, что это не первый случай заболевания в команде. В частности, игру против Марокко пропустили Дайо Упамекано и Адриан Рабьо. Полузащитник на время матча и вовсе был вынужден оставаться в гостинице. Еще у одного хавбека, Кингсли Комана, также наблюдаются признаки недомогания.