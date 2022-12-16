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    СМИ рассказали о простуде французских футболистов перед финалом ЧМ-2022 в Катаре

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    Двое защитников сборной Франции оказались простужены буквально за 2 дня до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. У обоих диагностировали ОРВИ, сообщает RMC Sport.

    По данным издания, речь идет о Ибраиме Конате и Рафаэле Варане – защитниках французов. Состояние их здоровья, однако, не вызывает серьезных опасений.

    Отмечается, что это не первый случай заболевания в команде. В частности, игру против Марокко пропустили Дайо Упамекано и Адриан Рабьо. Полузащитник на время матча и вовсе был вынужден оставаться в гостинице. Еще у одного хавбека, Кингсли Комана, также наблюдаются признаки недомогания.

    Финал чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре 18 декабря. Встретятся сборные Франции и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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