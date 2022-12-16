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    Санкции и контрсанкции

    Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций

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    5 комментариев

    Совет Евросоюза принял девятый пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 декабря на сайте законодательного органа.

    Девятый пакет вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе тех, что применяются в оборонном секторе России. Среди них – химические и нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электроника и ИТ-компоненты.

    В санкционный список дополнительно включены 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, в том числе несколько организаций, зарегистрированных в Крыму или Севастополе. Это сделано для того, чтобы участника списка не смогли обойти санкции.

    Также устанавливается запрет на экспорт оборудования и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включая двигатели и запчасти к ним. Он будет распространяться и на беспилотники. «Это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять дроны в Россию», - сказано в сообщении совета ЕС.

    Кроме того, Евросоюз вводит запрет на оказание россиянам услуг по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения, а также заморозит активы еще двух российских банков, которые не называются в релизе. У российских телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и «Первый канал» отзовут лицензии на вещание.

    Документ вскоре опубликуют в Официальном журнале ЕС.

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    Санкции ЕССанкции ЕС против России
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    Комментарии 5

    lexandr_5e4ce78957e8416 Дек 2022 в 16:38
    сами себе вредят: отзовут лицензию у рен тв и не узнают ничего про ежедневный конец света
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