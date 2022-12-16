Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций

Совет Евросоюза принял девятый пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 декабря на сайте законодательного органа.



Девятый пакет вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе тех, что применяются в оборонном секторе России. Среди них – химические и нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электроника и ИТ-компоненты.

В санкционный список дополнительно включены 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, в том числе несколько организаций, зарегистрированных в Крыму или Севастополе. Это сделано для того, чтобы участника списка не смогли обойти санкции.