Одиннадцать лучших: посмотрите, кто получил сегодня премию «Фонтанки»

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Десять компаний и организаций и целый городской район получили сегодня награды четвертой городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Победителей выбрали читатели в ходе народного голосования — высказав признательность бизнесу, продолжающему работать для горожан.

Напомним, что выдвижение кандидатов на победу по 10 народным номинациям началось еще в сентябре. Затем из них были сформированы списки финалистов — топ-10 в каждой номинации. Еще одна номинация — «Район года» — добавилась сразу на этапе голосования, здесь не стали отбирать десятку лучших, а в финале были представлены все 18 районов города. В итоге читатели определили победителей в 11 номинациях. Голосование продолжалось до 14 декабря. А уже 15 декабря на церемонии в Главном штабе были объявлены победители.



Вели церемонию Дмитрий Нагиев и Елена Голуб — под их ироничные шутки и беседы с гостями 2 часа церемонии пролетели незаметно. Вручение конвертов сменялось видеороликами о героях «Фонтанки» — замечательных людях, которые живут среди нас и о которых хочется рассказывать чаще. А выступления звезд: Игоря Корнелюка, Анвара Либабова, группы Billy's Band и монолог Семена Альтова — украсили этот вечер. На камерной церемонии в Главном штабе собралось более 500 гостей. Те, кто в зал не попал, могли посмотреть прямую трансляцию на сайте «Фонтанки».

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Для тех, кто был в зале и тех, кто смотрел прямую трансляцию церемонии — имена победителей уже не тайна. Теперь же официально.

Победителями премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в 2022 году стали:

База отдыха года — Курорт «Охта Парк». Детский центр года — Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (Аничков дворец). Вуз года — Санкт-Петербургский государственный университет Телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича. Театр года — Мариинский театр. Сделано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — Пискаревский молочный завод. Супермаркет года — О'КЕЙ. Сервис года для животных — Сеть зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре Лапы».

Банк года — Тинькофф. Онлайн-сервис года — Telegram.

Ресторан/бар года — TOKYO CITY В специальной номинации «Район года» победителем стал Центральный район.

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