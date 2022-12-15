Одиннадцать лучших: посмотрите, кто получил сегодня премию «Фонтанки»

Десять компаний и организаций и целый городской район получили сегодня награды четвертой городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Победителей выбрали читатели в ходе народного голосования — высказав признательность бизнесу, продолжающему работать для горожан.
Напомним, что выдвижение кандидатов на победу по 10 народным номинациям началось еще в сентябре. Затем из них были сформированы списки финалистов — топ-10 в каждой номинации. Еще одна номинация — «Район года» — добавилась сразу на этапе голосования, здесь не стали отбирать десятку лучших, а в финале были представлены все 18 районов города. В итоге читатели определили победителей в 11 номинациях. Голосование продолжалось до 14 декабря. А уже 15 декабря на церемонии в Главном штабе были объявлены победители.
Вели церемонию Дмитрий Нагиев и Елена Голуб — под их ироничные шутки и беседы с гостями 2 часа церемонии пролетели незаметно. Вручение конвертов сменялось видеороликами о героях «Фонтанки» — замечательных людях, которые живут среди нас и о которых хочется рассказывать чаще. А выступления звезд: Игоря Корнелюка, Анвара Либабова, группы Billy's Band и монолог Семена Альтова — украсили этот вечер.
На камерной церемонии в Главном штабе собралось более 500 гостей. Те, кто в зал не попал, могли посмотреть прямую трансляцию на сайте «Фонтанки».
Для тех, кто был в зале и тех, кто смотрел прямую трансляцию церемонии — имена победителей уже не тайна. Теперь же официально.
Победителями премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в 2022 году стали:
- База отдыха года — Курорт «Охта Парк».
- Детский центр года — Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (Аничков дворец).
- Вуз года — Санкт-Петербургский государственный университет Телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича.
- Театр года — Мариинский театр.
- Сделано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — Пискаревский молочный завод.
- Супермаркет года — О'КЕЙ.
- Сервис года для животных — Сеть зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре Лапы».
- Банк года — Тинькофф.
- Онлайн-сервис года — Telegram.
- Ресторан/бар года — TOKYO CITY
- В специальной номинации «Район года» победителем стал Центральный район.
Подробнее о том, как проходила церемония награждения премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» читайте на «Фонтанке» в ближайшие дни.
В этом году премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» поддерживают:
Информационный партнер: ЯRUS
Партнеры премии:
Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Инвестиционная компания «Евроинвест»