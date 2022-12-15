    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, южн

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd64.3eur68.45
    ТЕМА ДНЯ

    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    Одиннадцать лучших: посмотрите, кто получил сегодня премию «Фонтанки»

    1497
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Десять компаний и организаций и целый городской район получили сегодня награды четвертой городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Победителей выбрали читатели в ходе народного голосования — высказав признательность бизнесу, продолжающему работать для горожан.

    Напомним, что выдвижение кандидатов на победу по 10 народным номинациям началось еще в сентябре. Затем из них были сформированы списки финалистов — топ-10 в каждой номинации. Еще одна номинация — «Район года» — добавилась сразу на этапе голосования, здесь не стали отбирать десятку лучших, а в финале были представлены все 18 районов города. В итоге читатели определили победителей в 11 номинациях. Голосование продолжалось до 14 декабря. А уже 15 декабря на церемонии в Главном штабе были объявлены победители.

    Вели церемонию Дмитрий Нагиев и Елена Голуб — под их ироничные шутки и беседы с гостями 2 часа церемонии пролетели незаметно. Вручение конвертов сменялось видеороликами о героях «Фонтанки» — замечательных людях, которые живут среди нас и о которых хочется рассказывать чаще. А выступления звезд: Игоря Корнелюка, Анвара Либабова, группы Billy's Band и монолог Семена Альтова — украсили этот вечер.

    На камерной церемонии в Главном штабе собралось более 500 гостей. Те, кто в зал не попал, могли посмотреть прямую трансляцию на сайте «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    Для тех, кто был в зале и тех, кто смотрел прямую трансляцию церемонии — имена победителей уже не тайна. Теперь же официально.

    Победителями премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в 2022 году стали:

    • База отдыха года — Курорт «Охта Парк».
    • Детский центр года — Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (Аничков дворец).
    • Вуз года — Санкт-Петербургский государственный университет Телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича.
    • Театр года — Мариинский театр.
    • Сделано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — Пискаревский молочный завод.
    • Супермаркет года — О'КЕЙ.
    • Сервис года для животных — Сеть зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре Лапы».
    • Банк года — Тинькофф.
    • Онлайн-сервис года — Telegram.
    • Ресторан/бар года — TOKYO CITY
    • В специальной номинации «Район года» победителем стал Центральный район.
    ПоделитьсяПоделиться

    Подробнее о том, как проходила церемония награждения премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» читайте на «Фонтанке» в ближайшие дни.

    В этом году премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» поддерживают:

    Информационный партнер: ЯRUS

    Партнеры премии:

    Компания «Газинформсервис»

    ПАО «Сбербанк»

    Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

    Setl Group

    Инвестиционная компания «Евроинвест»

    Медиа-холдинг JUNWEX

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close