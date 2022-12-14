«Очень тяжёлая тема». Омбудсмен Москалькова рассказала о количестве жалоб на мобилизацию

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что ей продолжают поступать жалобы по вопросам мобилизации, несмотря на то, что официально она завершена.



«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений /.../ и, конечно, это очень тяжёлая тема», — цитирует заявление Москальковой в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 14 декабря «Интерфакс».



Уполномоченный по правам человека в РФ также подчеркнула, что «мы понимаем и государственную задачу, мы понимаем и задачу конкретной личности», поэтому «стараемся сделать всё возможное, чтобы выполнялся закон, чтобы не нарушались вопросы этики соблюдения этого закона и помочь людям».

