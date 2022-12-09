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    Президент оценил возможность новой мобилизации в России

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    18 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, никаких факторов для новой частичной мобилизации в России сейчас нет. Об этом он сообщил 9 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналистов кремлёвского пула.

    «Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, ранее президент уже говорил, что в России сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял по этому поводу, что слухи о второй волне мобилизации распространяются намеренно. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, объяснил отсутствие официального указа о завершении мобилизации в РФ «силой слова Путина».

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    Комментарии 18

    zelf09 Дек 2022 в 19:26
    Вот она, сила слова! Предлагаю ему каждый день брифинг проводить. Часиков в десять утра, со словами: "Сегодня не предвидится".
    +2−0
    altnec09 Дек 2022 в 19:20
    Этот человек так и не определился кто он есть, хотя и в возрасте достойном.
    Это уже о многом говорит.
    +2−0
    26064201109 Дек 2022 в 19:08
    Так же он говорил об отсутствии необходимости увеличивать пенсионный возраст, потом вторгаться на Украину, потом о мобилизации. Путин - это звезды бол.
    +2−0
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