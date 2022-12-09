Президент оценил возможность новой мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, никаких факторов для новой частичной мобилизации в России сейчас нет. Об этом он сообщил 9 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналистов кремлёвского пула.



«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — цитирует Путина ТАСС.



Напомним, ранее президент уже говорил, что в России сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял по этому поводу, что слухи о второй волне мобилизации распространяются намеренно. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, объяснил отсутствие официального указа о завершении мобилизации в РФ «силой слова Путина».

