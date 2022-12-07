    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.91eur66.11

    Мобилизация

    Путин ответил на вопрос о новых волнах мобилизации

    22429
    обсудить

    В России сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «Разговоры о каких-то о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал президент.

    По словам Владимира Путина, из 300 тысяч мобилизованных в зоне специальной военной операции находятся 150 тысяч. Из них только половина (77 тысяч) находятся в боевых подразделениях. «Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку», — добавил глава государства.

    Еще половина мобилизованных — боевой резерв, который проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ53
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ35
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close