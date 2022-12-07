Путин ответил на вопрос о новых волнах мобилизации

В России сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ.



«Разговоры о каких-то о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, из 300 тысяч мобилизованных в зоне специальной военной операции находятся 150 тысяч. Из них только половина (77 тысяч) находятся в боевых подразделениях. «Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку», — добавил глава государства.

