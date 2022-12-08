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    Мобилизация

    Силой слова Путина объяснил сенатор Клишас отсутствие указа о завершении мобилизации

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    Необходимость в указе президента РФ о завершении частичной мобилизации отсутствует, потому что власти не могут «выпускать по документу» при каждой общественно значимой ситуации. Также в российском обществе сила слова президента преобладает с нескольких точек зрения.

    Об этом 8 декабря заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости».

    «С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — рассказал сенатор Клишас.

    Также парламентарий ответил на вопрос: как власть может знать, что не будет необходимости в новой волне мобилизации? «Никак не может знать», — ответил Клишас.

    Российская власть, отметил сенатор, руководствуется той ситуацией на Украине, которая складывается. При появлении необходимости в новой волне мобилизации понадобится соответствующее решение главы государства. Для этого будет нужен новый указ, считает Клишас.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в России нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях.

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