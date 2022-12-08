Силой слова Путина объяснил сенатор Клишас отсутствие указа о завершении мобилизации

Необходимость в указе президента РФ о завершении частичной мобилизации отсутствует, потому что власти не могут «выпускать по документу» при каждой общественно значимой ситуации. Также в российском обществе сила слова президента преобладает с нескольких точек зрения.

Об этом 8 декабря заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости».

«С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — рассказал сенатор Клишас.