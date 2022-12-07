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    Мобилизация

    Собянин заявил, что слухи о второй волне мобилизации распространяются намеренно

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    Сообщения о второй волне мобилизации распространяются специально, чтобы вызвать тревожность у населения России, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Наш город» на «ТВ Центр».

    По его словам, тема «продолжающейся мобилизации» постоянно барражирует. «Поразительно, но я по согласованию с Министерством обороны объявил о том, что 17 октября мобилизация в Москве закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее», — приводит слова Собянина из интервью РИА Новости.

    По мнению мэра Москвы, это делается «намеренно, в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны и прятались».

    Он добавил, что о второй волне мобилизации никто не говорил.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании СПЧ заявил, что в России сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях.

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