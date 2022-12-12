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    Прообраз сказочного Алконоста замечен в Петербурге. Прямо с рыбкой

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    Фото: Антон Кубышкин/«Птицы СПб и России»
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    Очень необычную и редкую птицу заметили в Петербурге в воскресенье. Это зимородок обыкновенный, фотографии публикует 12 декабря сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Фото: Антон Кубышкин/«Птицы СПб и России»
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    Зимородки немногим крупнее воробья. Они очень осторожны, близко к себе не подпускают. Перелётные (в среднюю полосу России прилетают в апреле–мае), но некоторые особи остаются зимовать, если не замерзают их охотничьи угодья — водоём. Это должен быть обязательно чистый водоём с проточной водой, окружённый заросшими берегами. Питаются зимородки мелкой рыбой, съедая до 10–12 штук в день, реже водными беспозвоночными, насекомыми и даже лягушатами. Часто караулят добычу, сидя на ветке, умеют взлетать из-под воды.

    <a href="https://vk.com/bird_spb" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />Птицы СПб и России</a>

    Птицы СПб и России
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    Фото: Птицы СПб и России
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    Есть много версий происхождения слова «зимородок». Многие считают, что птица «родится зимой», но на самом деле зимородки выводят птенцов весной и летом. Возможно, это искажённое «землеродок» или «земородок»: они действительно появляются на свет в земле, в специально вырытой норке. В русской мифологии с зимородком связано представление о райской птице Алконост с головой и руками девы: считалось, что эта птица откладывает яйца в морской глубине и высиживает их в зимнее солнцестояние.

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    Ещё одна птичка, которая должна была улететь, но осталась, попала в объектив фотографа. Это крапивник. Его, в отличие от яркого зимородка, сложно разглядеть на фоне ветвей.

    Фото: Птицы СПб и России
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    Фото: Антон Кубышкин/«Птицы СПб и России»
    Фото: Антон Кубышкин/«Птицы СПб и России»
    <a href="https://vk.com/bird_spb" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />Птицы СПб и России</a>

    Птицы СПб и России
    Фото: Птицы СПб и России
    Фото: Птицы СПб и России

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