ООН: На Земле теперь — 8 миллиардов человек

Число людей на планете Земля достигло 8 миллиардов, сообщила 15 ноября пресс-служба ООН.



«Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в сообщении.



Ещё 12 лет назад на Земле было всего 7 миллиардов человек, а 9 миллиардов будет, по подсчётам ООН, в 2037 году.



При этом на счетчике на статистическом сайте Worldometers.info 8 миллиардов ещё нет: на момент постановки новости было 7,999985 миллиарда человек.

