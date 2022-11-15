ООН: На Земле теперь — 8 миллиардов человек

Число людей на планете Земля достигло 8 миллиардов, сообщила 15 ноября пресс-служба ООН.
«Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в сообщении.
Ещё 12 лет назад на Земле было всего 7 миллиардов человек, а 9 миллиардов будет, по подсчётам ООН, в 2037 году.
При этом на счетчике на статистическом сайте Worldometers.info 8 миллиардов ещё нет: на момент постановки новости было 7,999985 миллиарда человек.
Первого миллиарда население нашей планеты достигло к началу XIX века, за 120 лет удвоилось. О прогнозах на ближайшие десятилетия читайте на «Фонтанке».