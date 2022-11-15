    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    760мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.4eur62.16

    ООН: На Земле теперь — 8 миллиардов человек

    3817
    9 комментариев

    Число людей на планете Земля достигло 8 миллиардов, сообщила 15 ноября пресс-служба ООН.

    «Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в сообщении.

    Ещё 12 лет назад на Земле было всего 7 миллиардов человек, а 9 миллиардов будет, по подсчётам ООН, в 2037 году.

    При этом на счетчике на статистическом сайте Worldometers.info 8 миллиардов ещё нет: на момент постановки новости было 7,999985 миллиарда человек.

    ПоделитьсяПоделиться

    Первого миллиарда население нашей планеты достигло к началу XIX века, за 120 лет удвоилось. О прогнозах на ближайшие десятилетия читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close