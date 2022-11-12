Население Земли вплотную подошло к 8-миллиардной отметке. Осталось три дня

Во вторник, 15 ноября, число людей на Земле может достигнуть 8 миллиардов, предполагает ООН. Такие же данные выдаёт счетчик на статистическом сайте Worldometers.info. На момент публикации новости, по его информации, численности населения планеты превышает 7,999529 миллиарда человек.
Первого миллиарда население достигло к началу XIX века, за 120 лет удвоилось, а для того, чтобы набрать седьмой миллиард, понадобилось 12 лет — с 1999 по 2011 год. К 2100 году, по подсчётам ООН, на Земле будет 10,4 миллиарда людей, хотя рост населения постепенно замедлится, пишет 12 ноября «Коммерсантъ».
В 2022 году 50% населения приходится на семь стран. Пока больше всего жителей в Китае, но уже в 2023 году Индия, скорее всего, обгонит его. До 2050 года наибольший рост будут демонстрировать страны Африки к югу от Сахары, а в Северной Америке, Европе и России людей станет меньше из-за фоне низкой рождаемости. Пока РФ входит в десятку стран-лидеров по этому показателю, но к 2050 году, предположительно, покинет её.