Население Земли вплотную подошло к 8-миллиардной отметке. Осталось три дня

Во вторник, 15 ноября, число людей на Земле может достигнуть 8 миллиардов, предполагает ООН. Такие же данные выдаёт счетчик на статистическом сайте Worldometers.info. На момент публикации новости, по его информации, численности населения планеты превышает 7,999529 миллиарда человек.



Первого миллиарда население достигло к началу XIX века, за 120 лет удвоилось, а для того, чтобы набрать седьмой миллиард, понадобилось 12 лет — с 1999 по 2011 год. К 2100 году, по подсчётам ООН, на Земле будет 10,4 миллиарда людей, хотя рост населения постепенно замедлится, пишет 12 ноября «Коммерсантъ».

