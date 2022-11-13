Последние грибы собираются в ведьмин круг

Воскресенье, 13 ноября, порадовало не только петербургских фотографов, но и грибников. Погода всё ещё тёплая, в лесах Ленобласти лисички растут целыми полянками — в основном трубчатые, но встречаются рыжие. «Загадочный сезон», — говорят любители тихой охоты. Они сами удивлены, что в середине ноября собирают такой урожай.
Некоторые полянки напоминают ведьмин круг. Он означает удачу для грибника, но не из-за магии, а просто потому что грибов сразу много.
Ведьмин круг — вполне естественное явление. Мицелий гриба растёт от центра к краям, центральная часть грибницы со временем отмирает, а внешние части «круга» (точнее уже кольца) продолжают плодоносить. Чаще встречаются ведьмины круги, образованные ядовитыми грибами. Дело в том, что съедобные чаще собирают, и это нарушает равномерное разрастание мицелия. И, конечно, если это яркие мухоморы, круг гораздо лучше заметен.