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    Грибник под Петербургом нашёл ведьмин круг

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    Необычное скопление грибов заметил петербуржец Максим во время похода в лес во Всеволожском районе Ленобласти. Фотографиями он делится 11 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    Это так называемый ведьмин круг. Дело в том, что мицелий гриба растёт от центра, как правило, с одинаковой скоростью. Центральная часть грибницы со временем отмирает, а внешние части круга продолжают плодоносить. Такое кольцо расширяется примерно на 10–15 сантиметров в год.

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    Чаще встречаются ведьмины круги, образованные ядовитыми, несъедобными или малоизвестными населению съедобными грибами — просто потому, что на съедобные грибы идёт охота, их активный сбор нарушает равномерное разрастание мицелия.

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