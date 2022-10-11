Грибник под Петербургом нашёл ведьмин круг

Необычное скопление грибов заметил петербуржец Максим во время похода в лес во Всеволожском районе Ленобласти. Фотографиями он делится 11 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Это так называемый ведьмин круг. Дело в том, что мицелий гриба растёт от центра, как правило, с одинаковой скоростью. Центральная часть грибницы со временем отмирает, а внешние части круга продолжают плодоносить. Такое кольцо расширяется примерно на 10–15 сантиметров в год.
Чаще встречаются ведьмины круги, образованные ядовитыми, несъедобными или малоизвестными населению съедобными грибами — просто потому, что на съедобные грибы идёт охота, их активный сбор нарушает равномерное разрастание мицелия.