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    «Вкусно — и точка» выйдет на рынок Белоруссии

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    Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выходит на белорусский рынок и подписывает договор франчайзи с «КСБ Виктори Рестораны», управляющей ресторанами McDonald's в стране. До перехода они будут работать под прежним названием. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба компании.

    Отмечается, что компания начнёт работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как будут завершены все нужные юридические процедуры и решены организационные вопросы.

    На данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах. Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи «Вкусно — и точка» позволит сохранить более двух тысяч рабочих мест.

    Напомним, «Вкусно — и точка» в России пришла на смену McDonald's. В марте «Макдоналдс» объявил об уходе из страны. Бизнес продали сооснователю «НефтеХимСервиса» Александру Говору. Первые рестораны «Вкусно — и точка» заработали в России в июне. К сентябрю их число достигло 800. Первые 12 таких ресторанов открылись в Петербурге 22 июня. Всего в городе у сети — преемницы «Макдоналдса» 78 точек.

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