«Вкусно — и точка» выйдет на рынок Белоруссии

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выходит на белорусский рынок и подписывает договор франчайзи с «КСБ Виктори Рестораны», управляющей ресторанами McDonald's в стране. До перехода они будут работать под прежним названием. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что компания начнёт работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как будут завершены все нужные юридические процедуры и решены организационные вопросы.



На данный момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах. Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи «Вкусно — и точка» позволит сохранить более двух тысяч рабочих мест.

