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    В ресторане «Вкусно — и точка» в первый день работы сработала сигнализация

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    6 комментариев

    Посетители открывшегося 22 июня ресторана «Вкусно — и точка» у станции «Василеостровская» обедали под вой сигнализации. Впрочем, как передает корреспондент «Фонтанки», гости не испугались и продолжили жевать сэндвичи.

    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе сети ресторанов, на самом деле в заведении ничего не произошло. «Это лишь проверка оборудования», — добавили там.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Первые 12 ресторанов «Вкусно — и точка» открылись в Петербурге 22 июня. Всего в городе у сети — преемницы «Макдоналдса» 78 точек. Их все планируют открыть до конца июля, рассказал в интервью «Фонтанке» директор по производству в Северо-Западном регионе Алексей Егоров. В ближайшие годы компания хочет расширить сеть с сегодняшних 850 до 1 000 ресторанов.

    Справка: Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно к нему в результате и перешла сеть.

    Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».

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    Комментарии (6)

    Софокл Аристархович
    Т.е. сигнализация сработала, а эвакуация посетителей не проводилась? Получается, что "Вкусноточковцы" ради собственной наживы ничего не предприняли для безопасности посетителей. Какие молодцы!!! :)
    VVM1962
    с 850 до 1000!!!!!!
    Смешно слышать. .Был один такой, блин дональдсом назывался.
    Cashmare
    это у кого-то из импортозаместителей от щастья произошел хлопок между нижними полушариями мозга
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