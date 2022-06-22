В ресторане «Вкусно — и точка» в первый день работы сработала сигнализация

Посетители открывшегося 22 июня ресторана «Вкусно — и точка» у станции «Василеостровская» обедали под вой сигнализации. Впрочем, как передает корреспондент «Фонтанки», гости не испугались и продолжили жевать сэндвичи.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе сети ресторанов, на самом деле в заведении ничего не произошло. «Это лишь проверка оборудования», — добавили там.

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

Первые 12 ресторанов «Вкусно — и точка» открылись в Петербурге 22 июня. Всего в городе у сети — преемницы «Макдоналдса» 78 точек. Их все планируют открыть до конца июля, рассказал в интервью «Фонтанке» директор по производству в Северо-Западном регионе Алексей Егоров. В ближайшие годы компания хочет расширить сеть с сегодняшних 850 до 1 000 ресторанов.



Справка: Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно к нему в результате и перешла сеть.

