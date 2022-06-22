Вместо McDonald’s. Первые рестораны «Вкусно — и точка» открываются в Петербурге

Первые 14 ресторанов сети «Вкусно — и точка» открываются для посетителей в Петербурге.
Официальное открытие состоится на Каменноостровском проспекте, 39, лит. А, где в 1996 году открылся первый в городе «Макдоналдс». Принимать заказы там планируют начать в 10:00-10:30.
Церемония с перерезанием ленточки запланирована на 10:15–10:30. «Фонтанка» будет вести прямую трансляцию в группе «ВКонтакте».
Сегодня же, 22 июня в Петербруге откроются одновременно 14 ресторанов новой сети:
- Каменноостровский проспект, 39, лит. А
- Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2
- Московский проспект, 195а, лит. А
- Большая Морская ул., 11, лит А
- пр. Энгельса, 116, лит. А
- Комендантская пл., 4, лит. А
- Ключевая ул., 6, стр.1
- Народная ул., 4, корп. 2, лит. А
- Ярославский пр., 45, лит. А
- Индустриальный пр., 22а
- улица Партизана Германа, 2
- ул. Ефимова, 2, лит. А
- Новое Девяткино, Главная ул., 60
- Гатчина, Ленинградское шоссе, 12
А 23–24 июня откроется еще 16 точек. «Фонтанка» публиковала их адреса.