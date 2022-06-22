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    Вместо McDonald’s. Первые рестораны «Вкусно — и точка» открываются в Петербурге

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    Первые 14 ресторанов сети «Вкусно — и точка» открываются для посетителей в Петербурге.

    Официальное открытие состоится на Каменноостровском проспекте, 39, лит. А, где в 1996 году открылся первый в городе «Макдоналдс». Принимать заказы там планируют начать в 10:00-10:30.

    Перед открытием утром 22 июня.
    Перед открытием утром 22 июня.Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру»
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    Церемония с перерезанием ленточки запланирована на 10:15–10:30. «Фонтанка» будет вести прямую трансляцию в группе «ВКонтакте».

    Сегодня же, 22 июня в Петербруге откроются одновременно 14 ресторанов новой сети:

    • Каменноостровский проспект, 39, лит. А
    • Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2
    • Московский проспект, 195а, лит. А
    • Большая Морская ул., 11, лит А
    • пр. Энгельса, 116, лит. А
    • Комендантская пл., 4, лит. А
    • Ключевая ул., 6, стр.1
    • Народная ул., 4, корп. 2, лит. А
    • Ярославский пр., 45, лит. А
    • Индустриальный пр., 22а
    • улица Партизана Германа, 2
    • ул. Ефимова, 2, лит. А
    • Новое Девяткино, Главная ул., 60
    • Гатчина, Ленинградское шоссе, 12

    А 23–24 июня откроется еще 16 точек. «Фонтанка» публиковала их адреса.

    Перед открытием утром 22 июня.
    Перед открытием утром 22 июня.Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру»

    Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно ему в результате и перешла сеть.

    Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (10)

    274488045
    Прикольно. Теперь все налоги пойдут к нам
    МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК
    Мы, с моим другом матросом Кошкиным, попутно узнали, что вместо салонов Audi, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и Bentley планируются открыть салоны «Едет-и ладно»!
    07A
    Очередь за российскими паспортами в Мариуполе.
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