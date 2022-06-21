Под три десятка почти McDonald's. «Вкусно и точка» к концу недели расширит сеть в Петербурге

Бывший «Макдоналдс», а ныне «Вкусно и точка» к концу этой недели откроет еще 16 ресторанов в Петербурге. Об этом 21 июня сообщили представители компании.
В частности, 24 июня будут открыты точки питания на улице Рубинштейна, 2/45 (литера А), на набережной Черной речки, на Лахтинском проспекте в Ольгино.
В тот же день будут готовы принять клиентов рестораны быстрого питания на проспекте Славы (дом 23, корпус 3), Гражданском, 41А, в Шушарах на Московском шоссе, в Старо-Паново на Таллинском шоссе и на проспекте Обуховской Обороны (дом 305, литера А).
Еще 8 «Вкусно и точка» будут открыты 26 июня. Это ресторан на Загородном проспекте (дом 45А), на Ленинградской улице в «Новом Оккервиле», по одной — в Кингисеппе (на проспекте Карла Маркса, 42) и Колпино (на Пролетарской, 36А). В тот же день первых гостей бывший «Макдоналдс» примет на Выборгском (дом 15А) и Красносельском (дом 40, корпус 2) шоссе, Богатырском проспекте (дом 42А). Еще один ресторан откроется в Выборге (Железнодорожный тупик, участок 4).
Напомним, что первые точки питания бывшего McDonald's будут открыты 22 июня. «Фонтанка» показывала, как их готовят к открытию.