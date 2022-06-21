Под три десятка почти McDonald's. «Вкусно и точка» к концу недели расширит сеть в Петербурге

Бывший «Макдоналдс», а ныне «Вкусно и точка» к концу этой недели откроет еще 16 ресторанов в Петербурге. Об этом 21 июня сообщили представители компании.



В частности, 24 июня будут открыты точки питания на улице Рубинштейна, 2/45 (литера А), на набережной Черной речки, на Лахтинском проспекте в Ольгино.