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    Под три десятка почти McDonald's. «Вкусно и точка» к концу недели расширит сеть в Петербурге

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    9 комментариев

    Бывший «Макдоналдс», а ныне «Вкусно и точка» к концу этой недели откроет еще 16 ресторанов в Петербурге. Об этом 21 июня сообщили представители компании.

    В частности, 24 июня будут открыты точки питания на улице Рубинштейна, 2/45 (литера А), на набережной Черной речки, на Лахтинском проспекте в Ольгино.

    В тот же день будут готовы принять клиентов рестораны быстрого питания на проспекте Славы (дом 23, корпус 3), Гражданском, 41А, в Шушарах на Московском шоссе, в Старо-Паново на Таллинском шоссе и на проспекте Обуховской Обороны (дом 305, литера А).

    Еще 8 «Вкусно и точка» будут открыты 26 июня. Это ресторан на Загородном проспекте (дом 45А), на Ленинградской улице в «Новом Оккервиле», по одной — в Кингисеппе (на проспекте Карла Маркса, 42) и Колпино (на Пролетарской, 36А). В тот же день первых гостей бывший «Макдоналдс» примет на Выборгском (дом 15А) и Красносельском (дом 40, корпус 2) шоссе, Богатырском проспекте (дом 42А). Еще один ресторан откроется в Выборге (Железнодорожный тупик, участок 4).

    Напомним, что первые точки питания бывшего McDonald's будут открыты 22 июня. «Фонтанка» показывала, как их готовят к открытию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (9)

    Мяйне Вяйнен
    "Все как всегда. Ибо нехрен!"
    Dmitry Antonov
    Вообще-то, можно было бы одну марку или тренд на всё импортозамещение придумать и внедрить в массы: "Бери, что дают, и точка!"
    Дядя Бо
    «Вкусно и точка» так же относится к McDonald'sу, как abibas к adidasу.
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