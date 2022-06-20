«Новый Макдоналдс» опубликовал список из 14 ресторанов Петербурга, которые первыми откроются уже 22 июня

Сеть «Вкусно и точка» опубликовал в своей группе «ВКонтакте» полный список ресторанов, которые откроются 22 июня. Среди них 14 — петербургские, «Фонтанка» рассказывает, какие.
Полный список ресторанов с пометкой «Адреса на 22 июня» появился в группе «Вкусно и точка» в понедельник, 20 июня. Планируется, что время открытия у них у всех — 10:00.
Полный список ресторанов «Вкусно и точка», которые открываются 22 июня на месте закрытых с марта «Макдоналдсов»:
- Каменноостровский проспект, 39, лит. А
- Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2
- Московский проспект, 195а, лит. А
- Большая Морская ул., 11, лит А
- пр. Энгельса, 116, лит. А
- Комендантская пл., 4, лит. А
- Ключевая ул., 6, стр.1
- Народная ул., 4, корп. 2, лит. А
- Ярославский пр., 45, лит. А
- Индустриальный пр., 22а
- улица Партизана Германа, 2
- ул. Ефимова, 2, лит. А
- Новое Девяткино, Главная ул., 60
- Гатчина, Ленинградское шоссе, 12
Кроме того, посетители группы со ссылкой на данные менеджеров сети утверждают, что 23 июня запланировано также открытие еще пяти ресторанов, в числе которых будет один на Васильевском острове.
В обсуждении меню обновленных ресторанов пользователи просят, к примеру, вернуть привычные им бургеры «Биг Мак» и «Биг тейсти». «Совсем скоро появятся аналоги!» — обещает администратор группы.