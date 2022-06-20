«Новый Макдоналдс» опубликовал список из 14 ресторанов Петербурга, которые первыми откроются уже 22 июня

Сеть «Вкусно и точка» опубликовал в своей группе «ВКонтакте» полный список ресторанов, которые откроются 22 июня. Среди них 14 — петербургские, «Фонтанка» рассказывает, какие.

Полный список ресторанов с пометкой «Адреса на 22 июня» появился в группе «Вкусно и точка» в понедельник, 20 июня. Планируется, что время открытия у них у всех — 10:00.

Полный список ресторанов «Вкусно и точка», которые открываются 22 июня на месте закрытых с марта «Макдоналдсов»:

Каменноостровский проспект, 39, лит. А

Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2

Московский проспект, 195а, лит. А

Большая Морская ул., 11, лит А

пр. Энгельса, 116, лит. А

Комендантская пл., 4, лит. А

Ключевая ул., 6, стр.1

Народная ул., 4, корп. 2, лит. А

Ярославский пр., 45, лит. А

Индустриальный пр., 22а

улица Партизана Германа, 2



ул. Ефимова, 2, лит. А