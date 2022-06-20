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    Экономика и санкции

    «Новый Макдоналдс» опубликовал список из 14 ресторанов Петербурга, которые первыми откроются уже 22 июня

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    20 комментариев

    Сеть «Вкусно и точка» опубликовал в своей группе «ВКонтакте» полный список ресторанов, которые откроются 22 июня. Среди них 14 — петербургские, «Фонтанка» рассказывает, какие.

    Полный список ресторанов с пометкой «Адреса на 22 июня» появился в группе «Вкусно и точка» в понедельник, 20 июня. Планируется, что время открытия у них у всех — 10:00.

    Полный список ресторанов «Вкусно и точка», которые открываются 22 июня на месте закрытых с марта «Макдоналдсов»:

    • Каменноостровский проспект, 39, лит. А
    • Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2
    • Московский проспект, 195а, лит. А
    • Большая Морская ул., 11, лит А
    • пр. Энгельса, 116, лит. А
    • Комендантская пл., 4, лит. А
    • Ключевая ул., 6, стр.1
    • Народная ул., 4, корп. 2, лит. А
    • Ярославский пр., 45, лит. А
    • Индустриальный пр., 22а
    • улица Партизана Германа, 2
    • ул. Ефимова, 2, лит. А
    • Новое Девяткино, Главная ул., 60
    • Гатчина, Ленинградское шоссе, 12

    Кроме того, посетители группы со ссылкой на данные менеджеров сети утверждают, что 23 июня запланировано также открытие еще пяти ресторанов, в числе которых будет один на Васильевском острове.

    В обсуждении меню обновленных ресторанов пользователи просят, к примеру, вернуть привычные им бургеры «Биг Мак» и «Биг тейсти». «Совсем скоро появятся аналоги!» — обещает администратор группы.

    Лебедев Денис

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    Комментарии (20)

    Guddd-Head
    "Сеть «Вкусно и точка» опубликовал в своей группе..."
    Сеть = он?
    VKuser199962806
    Почему эти забегаловки называют ресторанами?
    SU LUX INN
    добрая Новость! теперь Снова будем ходить в полюбившиеся Нам рестораны, только под Новой, модернизированной вывеской!
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