Уже бывший McDonald’s. Смотрите, как «Вкусно — и точка» готовят к открытию в Петербурге

В Петербурге начали готовить сеть «Вкусно — и точка» к открытию. Работа идет интенсивно, но не везде. В этом убедилась «Фонтанка», посмотрев на подготовку трех точек общепита. В том числе и флагмана.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Самый тихий бывший «Макдоналдс» — на Удельной. Как передает корреспондент «Фонтанки» 20 июня, там не происходит ровным счетом ничего. О том, что точка общепита должна открыться буквально через 2 дня говорит разве что человек с коробкой инструментов в руках. Однако, по наблюдениям нашего корреспондента, особого движения как внутри, так и снаружи нет.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Совсем иная картина — на проспекте Энгельса у станции метро «Озерки». Там работа кипит полным ходом как внутри, так и снаружи. Внутри помещения приводят в порядок, и уже включены терминалы для заказов. Снаружи идут последние возможные сейчас приготовления газонов. Вряд ли трава волшебным образом зазеленеет к приходу первых посетителей, однако участок точно будет выглядеть ухоженным.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





McDonald’s на Каменноостровском проспекте в Петербурге знаковый. Он был первым в городе и всегда привлекал довольно много горожан и туристов. Закономерно, что именно там сейчас замечена наибольшая активность. Новый логотип — уже в окнах, мебель почти собрана, внутри и снаружи снуют сотрудники точки питания, готовя ее к приему гостей. Деятельность настолько кипучая, что одна из прохожих даже попыталась туда было зайти. По понятным причинам, не вышло.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



