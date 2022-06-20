    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Россия пока не открывает границу с Финляндией

    Что построит "Газпром" в СПбГде учиться, если провалил ЕГЭГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Уже бывший McDonald’s. Смотрите, как «Вкусно — и точка» готовят к открытию в Петербурге

    7360
    13 комментариев

    В Петербурге начали готовить сеть «Вкусно — и точка» к открытию. Работа идет интенсивно, но не везде. В этом убедилась «Фонтанка», посмотрев на подготовку трех точек общепита. В том числе и флагмана.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Самый тихий бывший «Макдоналдс» — на Удельной. Как передает корреспондент «Фонтанки» 20 июня, там не происходит ровным счетом ничего. О том, что точка общепита должна открыться буквально через 2 дня говорит разве что человек с коробкой инструментов в руках. Однако, по наблюдениям нашего корреспондента, особого движения как внутри, так и снаружи нет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Совсем иная картина — на проспекте Энгельса у станции метро «Озерки». Там работа кипит полным ходом как внутри, так и снаружи. Внутри помещения приводят в порядок, и уже включены терминалы для заказов. Снаружи идут последние возможные сейчас приготовления газонов. Вряд ли трава волшебным образом зазеленеет к приходу первых посетителей, однако участок точно будет выглядеть ухоженным.

    ПоделитьсяПоделиться

    McDonald’s на Каменноостровском проспекте в Петербурге знаковый. Он был первым в городе и всегда привлекал довольно много горожан и туристов. Закономерно, что именно там сейчас замечена наибольшая активность. Новый логотип — уже в окнах, мебель почти собрана, внутри и снаружи снуют сотрудники точки питания, готовя ее к приему гостей. Деятельность настолько кипучая, что одна из прохожих даже попыталась туда было зайти. По понятным причинам, не вышло.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что сегодня было официально объявлено: сеть «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») откроется в Петербурге 22 июня. Пока в городе должны заработать 14 точек питания.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    Денеб
    Пятая точка.......
    266525334
    Меняйте назву, иначе мало кто пройдёт! Я точно нет. Как сказать что я, например, внутри этого притона??? Или: "Пошли во Вкусно и точку?" Язык сломаешь. Тьфу!
    274549128
    Мак Точка иже не та
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close