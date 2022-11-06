В петербургских магазинах H&M огромные очереди на фоне финальных распродаж

В торговых центрах «Европолис» на Полюстровском проспекте и «Мега-Дыбенко» на Мурманском шоссе покупатели столкнулись с ажиотажем в магазинах сети H&M, которая закрывает свои торговые точки в России. Об этом пишут сами петербуржцы в своих социальных сетях.



Очереди на входе в магазины растянулись на пол-этажа. Внутри самих отделов люди толпились возле примерочных и касс.



О приостановке своей деятельности на территории России шведская компания заявила ещё в марте 2022 года. Перед официальным закрытием H&M объявила о финальной распродаже товаров, начавшейся в августе.

