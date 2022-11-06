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    В петербургских магазинах H&M огромные очереди на фоне финальных распродаж

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    В торговых центрах «Европолис» на Полюстровском проспекте и «Мега-Дыбенко» на Мурманском шоссе покупатели столкнулись с ажиотажем в магазинах сети H&M, которая закрывает свои торговые точки в России. Об этом пишут сами петербуржцы в своих социальных сетях.

    Очереди на входе в магазины растянулись на пол-этажа. Внутри самих отделов люди толпились возле примерочных и касс.

    О приостановке своей деятельности на территории России шведская компания заявила ещё в марте 2022 года. Перед официальным закрытием H&M объявила о финальной распродаже товаров, начавшейся в августе.

    «Фонтанка» в начале октября писала, что магазины H&M в Петербурге постепенно и почти незаметно сворачивают работу. Предвестником закрытия конкретной торговой точки становятся опустевшие во время распродажи полки.

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