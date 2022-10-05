Тихо и с пустыми полками. Как H&M закрывается в Петербурге

Магазины H&M в Петербурге постепенно и почти незаметно сворачивают работу. Предвестником закрытия конкретной торговой точки становятся опустевшие во время распродажи полки.
Корреспондент «Фонтанки» сделала фото опустевших полок магазина H&M в торговом центре «Охта Молл» несколько дней назад. 5 октября журналист направился в магазин и убедился: подобная картина — явное свидетельство того, что торговая точка в ближайшее время будет закрыта. Магазин в этом ТЦ уже не работает.
Магазины на конечных станциях метро также не функционируют. H&M в ТРК «Лето» и «PiterLand» в приложении 2ГИС имеют статус «временно не работающих». Телефоны торговых точек не отвечают.
В центре же Петербурга магазины пока продолжают работать — компания заявляла, что торговые точки будут работать до тех пор, пока не будут проданы оставшиеся на складе товары. Например, в ТРЦ «Галерея» и ТК «Невский центр» еще есть выбор. Однако продавцы не могут дать ответ на вопрос, как долго будут принимать покупателей.
О приостановке своей деятельности на территории России шведская компания заявила ещё в марте 2022 года. Перед официальным закрытием H&M объявила о финальной распродаже товаров, начавшейся в августе. Раннее «Фонтанка» писала, что магазины сети прекратят работу в конце осени. Информация о закрытии первых магазинов в России появилась накануне.