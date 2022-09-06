Петербургские ТЦ не получали от H&M сообщений о намерении окончательно покинуть российский рынок

Крупнейшие торговые моллы Петербурга пока не получали уведомлений от шведского ретейлера H&M о полном закрытии в декабре. Об этом источники в управляющих компаниях рассказали «Фонтанке» 6 сентября.



Ранее информация о том, что магазины сети закроют для покупателей 30 ноября, появилась в telegram-каналах. Сообщалось, что маленькие точки могут прекратить работу уже в начале октября, офисных воротничков переводят за рубеж, а в магазинах появились временные сотрудники, которые работают как самозанятые.

