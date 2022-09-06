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    Петербургские ТЦ не получали от H&M сообщений о намерении окончательно покинуть российский рынок

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    Крупнейшие торговые моллы Петербурга пока не получали уведомлений от шведского ретейлера H&M о полном закрытии в декабре. Об этом источники в управляющих компаниях рассказали «Фонтанке» 6 сентября.

    Ранее информация о том, что магазины сети закроют для покупателей 30 ноября, появилась в telegram-каналах. Сообщалось, что маленькие точки могут прекратить работу уже в начале октября, офисных воротничков переводят за рубеж, а в магазинах появились временные сотрудники, которые работают как самозанятые.

    В петербургских ТЦ пока не получали от компании сведений о закрытии. H&M продолжает платить за аренду. «Молчат, но платят», — рассказал источник в одном из ТРК. «Про 30 ноября шведы ничего ранее не сообщали», — уточнил собеседник в другой управляющей компании. Еще один источник «Фонтанки» рассказал, что шведский ретейлер мог оплатить аренду на год вперед. Так что даже если магазины приостановят работу, собственники пока не будут искать на их место новых арендаторов.

    В июле H&M сообщила, что решила свернуть свой бизнес в России. Перед закрытием компания устроила распродажу. Она стартовала в начале августа.

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