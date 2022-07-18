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    Ретейлер модной одежды H&M полностью уходит из России

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    Второй по величине в мире ретейлер модной одежды H&M сворачивает свой бизнес в России. Об этом 18 июля говорится в заявлении гендиректора компании Хелены Хельмерссон.

    «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — сказала она.

    Сеть намерена временно открыть магазины в России, чтобы распродать оставшиеся товары.

    В начале марта компания H&M приостановила свою работу в России из-за спецоперации на Украине. Для компании Россия была шестым по величине рынком.

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