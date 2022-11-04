Bloomberg: США и их партнеры договорились о предельной цене на российскую нефть

Соединенные Штаты и их партнеры смогли договориться о предельной цене на российскую сырую нефть. Она будет прикреплена к базовой стоимости нефти и устанавливаться на фиксированном, а не плавающем уровне. Об этом 4 ноября сообщает Bloomberg.



Как отмечает агентство, неизвестно, на каком уровне будет установлена стоимость на российскую сырую нефть. Однако отмечается, что речь не идет о дисконте по отношению к Brent.

Официальные лица США заявили о желании установить ограничение выше планки в 60 долларов за баррель. По их мнению, это повысит шансы на то, что российская сторона все же продаст хотя бы часть экспортной нефти.