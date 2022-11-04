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    Bloomberg: США и их партнеры договорились о предельной цене на российскую нефть

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    Соединенные Штаты и их партнеры смогли договориться о предельной цене на российскую сырую нефть. Она будет прикреплена к базовой стоимости нефти и устанавливаться на фиксированном, а не плавающем уровне. Об этом 4 ноября сообщает Bloomberg.

    Как отмечает агентство, неизвестно, на каком уровне будет установлена стоимость на российскую сырую нефть. Однако отмечается, что речь не идет о дисконте по отношению к Brent.

    Официальные лица США заявили о желании установить ограничение выше планки в 60 долларов за баррель. По их мнению, это повысит шансы на то, что российская сторона все же продаст хотя бы часть экспортной нефти.

    Ограничение, по данным Bloomberg, будет регулярно пересматриваться. Потолок собираются менять усилиями коалиции, в которую входят страны G7 и Австралия.

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