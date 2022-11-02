МВД отказалось возбуждать дела из-за плачевного состояния трех домов-памятников в Петербурге. КГИОП обжалует решение

Полиция отказала комитету по охране памятников Петербурга в возбуждении уголовных дел из-за плачевного состояния дачи Фаберже, пожара на даче Максимова и сбитой лепнины на доме Савина. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба КГИОП.

Дом А. С. Савина

Дом А. С. Савина

Управление МВД по Выборгскому району отказало комитету в возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») по памятнику федерального значения — даче Фаберже К. Г. (А. К.) в Осиновой Роще (Песочное шоссе, 14). Здание, а также участок под ним находится в бессрочном пользовании ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Согласно охранному обязательству, до середины 2022 года здание должно было пройти реставрацию. В августе КГИОП проинспектировал дачу и нашел здание в плачевном состоянии. Специалисты зафиксировали деструкцию кирпичной кладки, утрату штукатурного слоя, следы пожара, частично — отсутствие оконных и дверных заполнений. Территория захламлена мусором.

КГИОП намерен обжаловать решение в прокуратуре. Кроме того, комитет добивается реставрации дачи Фаберже в суде.



Также ведомство дважды получило отказ в возбуждении дела от УМВД по Петродворцовому району по федеральному памятнику «Главный дом» (входит в ансамбль «Дача Максимова» в Ломоносове). Из-за пожара 29 апреля там произошло обрушение. Здание находится в собственности ГКУЗ Ленинградской области «Всеволожский специализированный дом ребенка», подведомственного областному комздраву.



Последний отказ полиции комитет также обжалует в прокуратуре. Одновременно КГИОП добивается в арбитраже реставрации памятника.

