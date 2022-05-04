    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    7 м/с, зап

    764мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    С дома Савина на Петроградской стороне сбивают лепнину в рамках противоаварийных работ

    2584
    3 комментария

    Петербуржцы днем 4 мая заметили, как рабочие сбивают лепнину с фасада дома Савина на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. В администрации Петроградского района «Фонтанке» сообщили, что ЖКС проводит противоаварийные работы, чтобы не обрушилась штукатурка.

    «Фонтанка.ру»

    «Специалисты ЖКС №2 Петроградского района выявили слабо держащиеся элементы на фасаде, запланировали работы. Сегодня свешивались альпинисты, работы продолжаются, выполняют противоаварийные работы. Основная задача — обстучать и удалить слабо держащиеся элементы штукатурного слоя», — рассказали в пресс-службе района.

    Представитель администрации пояснила, что, в случае если специалисты в ходе этой работы видят плохо держащиеся элементы лепного декора и есть вероятность их обрушения, эти элементы также удаляются.

    ПоделитьсяПоделиться

    В 2016 году рабочие сбили с этого дома горельеф в виде лица девушки. Декор фасада является предметом охраны, поэтому комитет по охране памятников требовал возбудить дело.

    Фасад дома Савина (доходный дом В. Г. Ульянова) числится в краткосрочном плане капитального ремонта на 2022 год. Здание является выявленным объектом культурного наследия. Ранее комитет по охране памятников рассказывал о порядке проведения противоаварийных работ на объектах культурного наследия.

    Справка:

    Доходный дом Г. Ф. Ульянова построен в 1908 — 1909 годах архитектором Сергеем Гингером. Дом построен для Георгия Федоровича Ульянова, служившего с 1899 г. в Морской строительной части в должности производителя работ в Санкт-Петербургском порту. С 1909-го по 1913 год в доме жил знаменитый русский гигиенист и общественный деятель Дмитрий Петрович Никольский.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Гера-Фотич
    Этот дом имеет собственника! Квартиры там - не хрущёвки! Обязать собственника сохранять свой дом!
    DjCvetkov
    По хорошему надо реставрировать, а так объекту культурного наследия хана
    Avs7153
    ...и так до "здание удаляется целиком".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close