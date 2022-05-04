С дома Савина на Петроградской стороне сбивают лепнину в рамках противоаварийных работ

Петербуржцы днем 4 мая заметили, как рабочие сбивают лепнину с фасада дома Савина на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. В администрации Петроградского района «Фонтанке» сообщили, что ЖКС проводит противоаварийные работы, чтобы не обрушилась штукатурка.

«Специалисты ЖКС №2 Петроградского района выявили слабо держащиеся элементы на фасаде, запланировали работы. Сегодня свешивались альпинисты, работы продолжаются, выполняют противоаварийные работы. Основная задача — обстучать и удалить слабо держащиеся элементы штукатурного слоя», — рассказали в пресс-службе района.

Представитель администрации пояснила, что, в случае если специалисты в ходе этой работы видят плохо держащиеся элементы лепного декора и есть вероятность их обрушения, эти элементы также удаляются.

В 2016 году рабочие сбили с этого дома горельеф в виде лица девушки. Декор фасада является предметом охраны, поэтому комитет по охране памятников требовал возбудить дело.



Фасад дома Савина (доходный дом В. Г. Ульянова) числится в краткосрочном плане капитального ремонта на 2022 год. Здание является выявленным объектом культурного наследия. Ранее комитет по охране памятников рассказывал о порядке проведения противоаварийных работ на объектах культурного наследия.



Справка:



Доходный дом Г. Ф. Ульянова построен в 1908 — 1909 годах архитектором Сергеем Гингером. Дом построен для Георгия Федоровича Ульянова, служившего с 1899 г. в Морской строительной части в должности производителя работ в Санкт-Петербургском порту. С 1909-го по 1913 год в доме жил знаменитый русский гигиенист и общественный деятель Дмитрий Петрович Никольский.

