Кого и как в Петербурге обучают водить «лазурные» автобусы

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Следственный комитет заинтересовался транспортной реформой в Петербурге — после того, как жительница пожаловалась на «значительное увеличение ДТП с участием «лазурных» автобусов». Ведомство даже кивнуло на возможную причину, опять же с чужих слов: мол, за рулем габаритного транспорта оказались бывшие маршрутчики, которые «даже не прошли специальную подготовку». «Фонтанка» решила разобраться, как коммерческие перевозчики переобучают водителей — и правда ли выросло число аварий, связанных с человеческим фактором.



ДТП с автобусами: много или мало?

Пока готовился этот материал, на Бестужевской улице произошло лобовое столкновение: водитель автобуса №183 отъезжал от остановки и выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус № 271. Пострадали пассажиры, повреждения получили и сами транспортные средства. Оба маршрута обслуживает «Вест-Сервис». В компании сообщили, что виновник аварии будет уволен.

Но действительно ли можно говорить о росте числа ДТП с автобусами, заменившими маршрутки? В комитете по транспорту с такими выводами не спешат. Ведомство оперирует статистикой, полученной от Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, — за период с 1 июля по 1 октября 2022 года.



«Мы взяли июль, август и сентябрь, так как именно с этого времени маршруток, работающих по заказу города, на дорогах не стало, — объяснил председатель комитета Валентин Енокаев. — И сравнили полученные данные с летом 2021 года — было бы некорректно сопоставлять эти цифры с другим периодом. Итог получился таким: по вине водителей автобусов в Петербурге произошло 16 ДТП с пострадавшими. Это на 30% меньше чем в прошлом году. При этом погибших не было, а количество пострадавших снизилось на 12%».



Каждую из этих 16 аварий, по словам Енокаева, комитет знает «в лицо» — как она произошла и почему. Чиновники уверены: говорить о низкой квалификации водителей как о тенденции нет оснований. Обучению и переобучению тех, кто «за баранкой», уделяется особое внимание.

Валентин Енокаев Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Обратная связь от пассажиров, включая жалобы на опасное вождение, теперь поступает напрямую в комитет или подведомственное ему учреждение «Организатор перевозок». Каждое обращение проверяет перевозчик, начиная с начальника колонны, итоги доводятся как до автора обращения, так и до представителей комтранса.



Мониторят в ведомстве и соцсети. Если появляются ролики наподобие того, что попал летом в ленты новостей (водитель на ходу общался по видеосвязи), чиновники контролируют, чтобы проштрафившийся понес ответственность.

«Мы просим пассажиров сообщать нам обо всех инцидентах, — обратился к горожанам Валентин Енокаев. — Но обращаем внимание, что указывать нужно не только маршрут, но и бортовой номер автобуса: только так можно идентифицировать нарушителя».

Стоп-лист и черный список

В «Вест-Сервисе» говорят о том, что каждого нарушителя ПДД отправляют на переобучение. Упор делается, в том числе, на «работу над ошибками». Водитель при этом временно находится в стоп-листе — соответственно, не работает и не получает зарплату. Так было, например, у другого перевозчика — после недавнего случая на Новаторов, где водитель не выдержал боковой интервал и разбил автобус о поребрик.



В серьезных случаях с сотрудниками расстаются.



«Сначала таких (кого приходилось увольнять — прим. авт.) было много. Тех, кто не смог перестроиться на новый режим работы, с теми мы простились, — признался директор по организации перевозок Роман Юренев. — Сейчас вместе с другими участниками рынка формируем своего рода черный список, чтобы водители, которые плохо себя проявили у одного перевозчика, не пришли к другому. Чтобы был общий пул, и мы точно знали, кого не стоит брать на работу. Но при этом мы исключим возможность таких ситуаций, когда водитель не понравился начальнику колонны и попал в черный список просто так».



Крупнейший коммерческий перевозчик разработал специальное мобильное приложение. Открывая его, каждый водитель видит в личном кабинете свои смены, зарплату, изменения на маршруте, а также поступившие на него жалобы.



Один из автопарков «Вест-Сервиса» Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Роман Юренев Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Это не единственное нововведение. Теперь путевой лист и остальные документы, которые работник автопарка получает перед сменой в диспетчерской, снабжены специальными электронными метками. Выдавая их через окошко, диспетчер отмечает каждый бланк. Так что водитель не сможет сказать: «А мне не всё выдали».

А еще электронная программа не выпустит на линию не отдохнувшего сотрудника — если перерыв между сменами составил менее 12 часов.

Все это должно сделать работу водителей более прозрачной, а значит, повысить безопасность движения.

Как переобучают бывших маршрутчиков

За парты отправляют не только нарушителей, но и вообще всех водителей, пересевших с малых автобусов на большие.

«Переподготовку мы начали еще в прошлом году, — рассказал Роман Юренев. — Сотрудников разбили на группы по 10-20 человек и отправили в учебный класс. Для них сделали специальную методичку и ввели тесты по итогам обучения. Без сдачи этого теста ни один сотрудник не допускается до стажировки на маршруте — с пассажирами и без них».



Общая продолжительность подготовки — как теоретической, так и практической — составляет до 240 часов. Сейчас «Вест-Сервис» продолжает укомплектовывать штат. Накануне нашего визита тесты сдавала группа новичков — 20 человек. С заданием не справились двое, они остались на «второй год».

У другого частного перевозчика, АО «Третий парк», есть VR-тренажер. При помощи виртуальной реальности водители обучаются проводить предрейсовый осмотр автобуса. Тренажер также используется для предотвращения опасных ситуаций, связанных с работой газового оборудования.

А как у государственного перевозчика?

Крупнейшего государственного петербургского перевозчика — «Пассажиравтотранс» — переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров затронул не так сильно. И оплата банковской картой, и мультимедийные панели, и возможность зарядки телефона — все это есть в автобусах ПАТ уже давно. Маршруток у предприятия не было, но обучением водителей здесь тоже занимаются. У компании собственный учебный комбинат с уличной площадкой, созданный еще в 1930 году. Его выпускники — практически все водители ПАТ. Но получением прав категории D дело не заканчивается. На предприятии шутят: «Мы учимся всю жизнь». Дважды в год сотрудники проходят повышение квалификации, а перед осенне-зимним сезоном освежают навыки езды в сложных дорожных условиях.



Воспользоваться государственной автошколой могут и частные перевозчики: все-таки у «Пассажиравтотранса» развитая материально-техническая база и сильный штат водителей-инструкторов.

На учебной площадке «Пассажиравтотранса» Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





«Представители коммерческих компаний могли обращаться с просьбой провести обучение водителей, — подтвердил генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. — Однако статистику не приведу, поскольку договор заключается с физическим лицом, а не с организацией».

Так что оперировать можно лишь общими цифрами: в год выпускниками образовательного центра ПАТ становятся более 200 человек. В течение 2022-го центр работал с максимальной нагрузкой.

Что с кадрами?

Некоторый дефицит водителей общественного транспорта все же есть. Например, в «Пассажиравтотрансе» не хватает примерно 10% водителей до полной штатной численности. Всего их здесь около 4000. «Да, нехватка есть, — оценил ситуацию Андрей Лызин. — В обычном режиме мы справляемся с ней, перестраивая графики. Но надо помнить еще и про коронавирус. Когда неявка из-за болезни накладывается на недокомплект, это, конечно, ощутимо».

Причина, как всегда, кроется в финансах. Начиная с 2015 года конкурентоспособность заработной платы работников предприятия постепенно снижается. Если в 2014 году ее уровень составлял 98,8% к фактической средней зарплате на других предприятиях Петербурга, то в 2016 году этот показатель составил 92,5%. А в первом полугодии 2022-го опустился до уровня 83,5%. Зарплата водителей ежегодно индексируется, но роста, адекватного той ответственности, которую несет человек за рулем автобуса, нет. В результате квалифицированные кадры перетекают туда, где легче и привлекательнее условия труда. Например, в грузоперевозки. Именно поэтому, в рамках принятия бюджета Петербурга на 2023 год, депутаты ЗакСа рассматривают возможность индексации зарплат государственным перевозчикам (ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петербургский метрополитен»), где зарплаты водителей ощутимо ниже рыночных.

Водители «Пассажиравтотранса» - призеры Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса-2021» Сотрудники АО «Третий парк» Поделиться Поделиться





В ООО «Вест-Сервис» сегодня трудятся 2250 водителей. Это полный штат, но предприятие не отказалось бы от резерва на случай отпусков и болезней. В 2022 году коллектив увеличился на 10-15%, однако, по словам руководства компании, сюда входят сотрудники разных подразделений — например, мастера, обслуживающие кондиционеры, специалисты ремонтной зоны. Средняя зарплата водителя здесь 70-90 тысяч рублей на руки.

Интересная деталь: за последние два месяца на предприятие устроились 32 женщины-водителя. «Женский батальон», как в шутку прозвало новых сотрудниц начальство, хотел работать исключительно на больших автобусах. Была идея собрать представительниц слабого пола на одном маршруте, но территориально это оказалось невозможно — в итоге барышень «приписали» к автопаркам в разных районах Петербурга.

В комитете по транспорту смотрят на недокомплект спокойно: на любом крупном предприятии всегда есть вакансии. Да, резерв водителей не помешал бы, но транспортная работа в Петербурге исполняется на 100%, говорят говорит глава ведомства. А отдельные нюансы будут планомерно «докручиваться».

Анатолий Коваленко, «Фонтанка.ру»

