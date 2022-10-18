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    ЗакС Петербурга повышает зарплату себе, губернатору и чиновникам

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    Законодательное собрание Петербурга 18 октября в первом чтении приняло законопроект о расчетной единице, от которого зависит размер зарплат госслужащих. Инициативу представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко внес с голоса.

    Сухенко заявил, что целесообразно рассмотреть законопроект о расчетной единице, на основании которого устанавливается размер зарплат для госслужащих, перед рассмотрением законопроекта о бюджете Петербурга на 2023 и плановые 2024–2025 годы.

    «Сегодня другие, несколько лучшие перспективы, и поэтому вернулись к этой идее. И мы действительно должны сделать это достаточно быстро, потому что 26 числа мы будем рассматривать уже закон о бюджете», — сказал Сухенко, добавив, что «соответствующие расходы в бюджет уже заложены».

    В текущей версии закона размер расчетной единицы на 2023 год составляет 1 588 рублей (плюс 4,13 % к расчетной единице 2022 года), на 2024 год — 1 653 рубля. Согласно тексту законопроекта, размер в следующем году увеличивается до 1 650 рублей, в 2024 году — до 1 730 рублей, в 2025 году — 1 809 рублей.

    Увеличение, исходя из расчетной инфляции, составит 8 %, пояснил Сухенко. «Пока бюджет позволяет и пока есть воля правительства города улучшать оплату труда госслужащих, я считаю, что мы вправе это решение сегодня рассмотреть и поддержать, а что дальше, будет видно», — сказал он.

    Коммунист Александр Рассудов поинтересовался у представителя Смольного, насколько он считает справедливым и красивым ситуацию, когда у тех, кто генерирует будущие налоги, реальные доходы падают, а Заксобрание при этом поднимает чиновникам зарплату, в том числе и себе.

    «Я бы сказал, что сегодня работать в реальном секторе зачастую экономически бывает более интересно, чем в органах госвласти, это ни для кого не секрет», — отметил Сухенко, подчеркнув, что в данном случае он представляет законопроект, а не рассуждает, что справедливо, а что несправедливо.

    Единоросс Наталья Астахова также поинтересовалась, не вызовет ли рост доходов чиновников социальную напряженность на фоне падения доходов горожан.

    Сухенко в ответ заметил, что власти рассматривают комплекс мер поддержки семей ушедших на СВО, поправки в Социальный кодекс для социально незащищенных граждан, а правительство «держит в поле зрения не только зарплаты чиновников». «Вот эта особая чувствительность общества к тому, как живет верхний слой госуправления, люди, принимающие решения. Это несколько не та проблема, которую мы обсуждаем сегодня», — заявил выступающий.

    По данным представителя Смольного, рост зарплат коснется минимум 10 тысяч человек.

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