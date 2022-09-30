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    Водителя голубого автобуса добавили в стоп-лист после аварии на Новаторов. Посмотрите, как машина встает на дыбы

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    Водителю автобуса, попавшего в аварию на бульваре Новаторов, придется пройти переобучение. Он добавлен в стоп-лист и на маршруты пока не выйдет, рассказали 30 сентября «Фонтанке» в пресс-службе комтранса.

    Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру»

    По предварительным данным, водитель не учел боковой интервал при повороте и наехал на поребрик. Теперь ему придется сдавать дополнительные экзамены. Пострадавших нет — сильно помяты только сам автобус и стоящая неподалеку машина.

    Водитель от комментариев отказался. Сдвинуть с места автобус теперь непросто: мешает упавший столб, и машина встает на дыбы, как лошадь.

    Как писала «Фонтанка», в аварию попал автобус маршрута 256, который обслуживает «Домтрансавто».

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