Водителя голубого автобуса добавили в стоп-лист после аварии на Новаторов. Посмотрите, как машина встает на дыбы

Водителю автобуса, попавшего в аварию на бульваре Новаторов, придется пройти переобучение. Он добавлен в стоп-лист и на маршруты пока не выйдет, рассказали 30 сентября «Фонтанке» в пресс-службе комтранса.
Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру»
По предварительным данным, водитель не учел боковой интервал при повороте и наехал на поребрик. Теперь ему придется сдавать дополнительные экзамены. Пострадавших нет — сильно помяты только сам автобус и стоящая неподалеку машина.
Водитель от комментариев отказался. Сдвинуть с места автобус теперь непросто: мешает упавший столб, и машина встает на дыбы, как лошадь.
Как писала «Фонтанка», в аварию попал автобус маршрута 256, который обслуживает «Домтрансавто».