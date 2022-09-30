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    «Был просто страшный грохот». Голубой автобус врезался в столб на повороте на юге Петербурга

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    Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру»

    Голубой автобус опять попал в новости, на этот раз в связи со странным ДТП в Кировском районе Петербурга.

    Инцидент произошел на бульваре Новаторов около часа дня, сообщают «Фонтанке» читатели.

    «Автобус с пассажирами занесло, и он на повороте врезался в столб. Удар был страшной силы», — сообщает местная жительница Марина.

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    Попавший в ДТП автобус был маршрута 256. Его обслуживает «Домтрансавто». По данным компании, водитель не выдержал боковой интервал и наехал на поребрик.

    Как сообщили в пресс-службе комздрава, пострадавших в ДТП нет.

    Голубые автобусы регулярно попадают в новости в связи с возгораниями. И вот почему.

    Справедливости ради можно добавить, что в «огненные» новости попадали не только МАЗы, и не только этого перевозчика.

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