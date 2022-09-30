«Был просто страшный грохот». Голубой автобус врезался в столб на повороте на юге Петербурга

Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру»
Голубой автобус опять попал в новости, на этот раз в связи со странным ДТП в Кировском районе Петербурга.
Инцидент произошел на бульваре Новаторов около часа дня, сообщают «Фонтанке» читатели.
«Автобус с пассажирами занесло, и он на повороте врезался в столб. Удар был страшной силы», — сообщает местная жительница Марина.
Попавший в ДТП автобус был маршрута 256. Его обслуживает «Домтрансавто». По данным компании, водитель не выдержал боковой интервал и наехал на поребрик.
Как сообщили в пресс-службе комздрава, пострадавших в ДТП нет.