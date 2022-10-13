Встреча автобусов лоб в лоб на Бестужевской обошлась без тяжелых травм

Стали известны подробности лобового ДТП с двумя автобусами в Красногвардейском районе Петербурга утром 13 октября. Обошлось без тяжелых последствий.
На Бестужевской улице водитель автобуса
По информации комитета, тяжелых травм никто не получил, данные по другим пострадавшим уточняются. «Все пострадавшие пассажиры застрахованы и получат денежные компенсации, перевозчик поможет оформить все необходимые документы», — отметили в ведомстве, добавив, что виновник ДТП будет уволен.
На оба маршрута направлены резервные автобусы.