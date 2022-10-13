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    Встреча автобусов лоб в лоб на Бестужевской обошлась без тяжелых травм

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    Стали известны подробности лобового ДТП с двумя автобусами в Красногвардейском районе Петербурга утром 13 октября. Обошлось без тяжелых последствий.

    На Бестужевской улице водитель автобуса № 271, отъезжая от остановки, выехал на встречную полосу и врезался в автобус № 183, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Оба маршрута, по данным «Организатора перевозок», обслуживает ООО «Вест-сервис».

    По информации комитета, тяжелых травм никто не получил, данные по другим пострадавшим уточняются. «Все пострадавшие пассажиры застрахованы и получат денежные компенсации, перевозчик поможет оформить все необходимые документы», — отметили в ведомстве, добавив, что виновник ДТП будет уволен.

    На оба маршрута направлены резервные автобусы.

    «Мегаполис»

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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