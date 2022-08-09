Пассажиры автобуса в Петербурге засняли «опытного водителя», который успевал чатиться за рулем

Многозадачность водителя автобуса неприятно удивила пассажиров в Приморском районе Петербурга. Мужчина успевал рулить и одновременно общаться в групповом чате.
Ролик опубликовали утром 9 августа в группе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ». На записи видно, как водитель автобуса на ходу общается по видеочату на телефоне, одной рукой управляя транспортом с пассажирами. Слышно, как объявляют следующую остановку — «3-я Конная Лахта, 40».
Героем ролика оказался водитель «Третьего парка». В компании «Фонтанке» рассказали, что видели запись еще несколько дней назад, и мужчина уже уволен. Остальным водителям провели инструктаж о недопустимости подобного поведения за рулем.
На каком маршруте снято видео, в «Третьем парке» уточнять не стали, но предположение о 120-м отвергли. По 3-й Конной Лахте ходят только два маршрута: