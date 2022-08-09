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    Пассажиры автобуса в Петербурге засняли «опытного водителя», который успевал чатиться за рулем

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    Многозадачность водителя автобуса неприятно удивила пассажиров в Приморском районе Петербурга. Мужчина успевал рулить и одновременно общаться в групповом чате.

    Ролик опубликовали утром 9 августа в группе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ». На записи видно, как водитель автобуса на ходу общается по видеочату на телефоне, одной рукой управляя транспортом с пассажирами. Слышно, как объявляют следующую остановку — «3-я Конная Лахта, 40».

    Героем ролика оказался водитель «Третьего парка». В компании «Фонтанке» рассказали, что видели запись еще несколько дней назад, и мужчина уже уволен. Остальным водителям провели инструктаж о недопустимости подобного поведения за рулем.

    На каком маршруте снято видео, в «Третьем парке» уточнять не стали, но предположение о 120-м отвергли. По 3-й Конной Лахте ходят только два маршрута: № 120 и № 112. 7 августа на этой улице пассажирский автобус (по данным «Организатора перевозок», 112-го маршрута) врезался в бетонное ограждение. Со слов водителя, его ослепило солнце.

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