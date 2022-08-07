Голубой автобус врезался в отбойник в Конной Лахте. В больницу увезли пятерых

Автор: Дорожный инспектор.
Авария с пассажирским транспортом произошла в Приморском районе Петербурга. Пятерых пассажиров увезли в больницу
Как сообщается в группе «Дорожный инспектор», 7 августа около восьми утра на улице 3-я Конная Лахта автобус МАЗ врезался в бетонное ограждение. Пять человек получили травмы, их госпитализировали в больницу.
Маршрут обслуживает «Третий парк». «Водитель говорит, солнце его ослепило», — рассказали в соцсетях очевидцы.
Ранее в Петербурге подобные автобусы попадали в новостные сводки из-за возгораний.