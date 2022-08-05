Надо было много и быстро. Почему горят автобусы

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Очередное возгорание автобуса не свяжешь с переходом на новую транспортную модель в Петербурге. На этот раз в огне оказался не новый газовый, а дизельный МАЗ, еще 2019 года выпуска. Ранним утром в пятницу, 5 августа, на перекрестке улиц Кипренского и Связи вспыхнул МАЗ, который обслуживало «Питеравто».

Еще два лазурно-голубых МАЗа с разницей в две недели горели в конце июня: один на пересечении Светлановского проспекта и Орбели, другой задымился на Витебском проспекте. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших — пассажиров водители успели вывести, а вот по части машин спасать было уже нечего.



Поволновался и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который как раз в то время оказался в Петербурге. Правда, его очень быстро успокоил губернатор.

«Я ему говорю — что у тебя там какой-то, писали, загорелся автобус. Да нет, ничего не загорелось, просто замыкание какое-то. Говорит, Александр Григорьевич, не стоит даже внимания. Ну у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался: думал, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось», — высказался тогда глава Белоруссии.



В июле на проспекте Королева и на Планерной сгорели два уже отечественных ЛиАЗ-5292. В обоих случаях выгорел моторный отсек, пассажиры успели выскочить.

Перевозчик «Третий парк» комментировал, что водители сработали оперативно — успели сбить пламя.

Все четыре сгоревшие машины работали на газомоторном топливе и приобретались специально, чтобы удовлетворить условиям реформы: новые, безопасные, экологичные.

Но пятая машина владельца «Питеравто» в общую тенденцию не укладывается: автобус был выпущен в 2019 году и работал на дизеле. В компании по этому поводу отметили, что есть особая концепция по переходу на экологичные автобусы и старая машина условиям реформы не противоречит.



Тем не менее картина прослеживается — во всех случаях возгорание началось от моторного отсека.

Еще в июле в городском комитете по транспорту решили с огнем не шутить и отчитались, что ситуацию с возгоранием автобусов взяли на контроль.

Сообщали и в «Домтрансавто», что оба сгоревших МАЗа исследует комиссия и что специалисты проведут повторный аудит подвижного состава, а конкретную партию машин, в составе которой приехали невезучие автобусы, отправят на экспертизу. Однако каких-либо экспертных заключений общественности еще не представили.



Систематические пожары — это не все злоключения реформенных автобусов: они еще и ломаются. Две поломки в один день случились в июле — один за другим у станции метро «Адмиралтейская» и в Дворцовом проезде встали Volgabus компании «Вест-сервис» (связана с «Питеравто»).

Игроки рынка транспортных перевозок утверждают, что секрет самовозгорания и поломок разгадывается на раз-два. И дело вовсе не в том, что из-за нарушения логистических цепочек на фоне санкций производители не смогли обеспечить своевременную поставку подвижного состава.



— Под реформу нужно было закупить автобусов много и быстро. Поэтому взяли задешево что было, отсюда сильно проиграло качество, — объяснил суть происходящего «Фонтанке» источник в отрасли.

Он же обратил внимание на то, что «смертность» среди новых автобусов высока в принципе: водители, привыкшие гонять на маленьких «Газелях», с управлением большими машинами пока просто не справляются.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

