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    Пассажир был в салоне. В Петербурге сгорел пятый автобус с начала лета

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    В Петродворцовом районе Петербурга утром в пятницу, 5 августа, сгорел автобус МАЗ. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС.

    О горящем автобусе на перекрестке улиц Кипренского и Связи сообщили почти в 6 часов утра. Пожар локализовали уже через двадцать минут — в 6:22.

    Автобус тушили 10 человек личного состава и две единицы техники. «Автобус марки «МАЗ» выгорел по всей площади», — рассказали в ведомстве.

    Пожар случился на маршруте 4Л, который обслуживает «Питеравто». Представитель перевозчика уточнил «Фонтанке», что в салоне был один пассажир, пострадавших нет.

    В конце июня с разницей в несколько дней выгорели два МАЗа, заставив переживать президента Белоруссии. Еще два автобуса марки ЛиАЗ-5292 отечественного производства сгорели в июле.

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