Пассажир был в салоне. В Петербурге сгорел пятый автобус с начала лета

В Петродворцовом районе Петербурга утром в пятницу, 5 августа, сгорел автобус МАЗ. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС.



О горящем автобусе на перекрестке улиц Кипренского и Связи сообщили почти в 6 часов утра. Пожар локализовали уже через двадцать минут — в 6:22.



Автобус тушили 10 человек личного состава и две единицы техники. «Автобус марки «МАЗ» выгорел по всей площади», — рассказали в ведомстве.

Пожар случился на маршруте 4Л, который обслуживает «Питеравто». Представитель перевозчика уточнил «Фонтанке», что в салоне был один пассажир, пострадавших нет.