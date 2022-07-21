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    Закон «парных случаев» в действии. Сразу два автобуса сломались в центре Петербурга

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    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Закон «парных случаев» сработал в четверг у станции метро «Адмиралтейская» в Петербурге. Движению сразу двух автобусов помешали неожиданные поломки.

    Транспортные средства на расстоянии 200 метров друг от друга — в Дворцовом проезде и в начале Невского проспекта — вечером 21 июля заметил корреспондент «Фонтанки».

    В голубом Volgabus 191-го маршрута, сообщили в компании «Вест-Сервис», сломался ремень на шкиве кондиционера. Его ремонт занял приблизительно 25 минут, после чего автобус продолжил движение.

    «Во время ремонта пассажиров перевозил резервный автобус», — сообщили в пресс-службе.

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    Второе транспортное средство — белый Volgabus 24-го маршрута — временно остановилось в Дворцовом проезде. Специальный автомобиль отвёз его в парк на жёсткой сцепке.

    «В 18:20 автобус был отбуксирован в парк для диагностики. Помех для движения не создал», — сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

    Парная система вообще в последнее время работает применительно к автобусному парку города. В конце июня подряд загорелись два автобуса МАЗ перевозчика «Домтрансавто», а затем — два автобуса ЛиАЗ «Третьего парка».

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