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    На Крымский мост впервые после взрыва пустили автобусы

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    На Крымском мосту утром 17 октября запустили автобусы в оба направления. До этого там могли проезжать только легковые автомобили, а автобусы перевозили на пароме. Об этом 17 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

    «Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту, помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — отмечается в сообщении.

    Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, рухнули два пролёта, движение на некоторое время остановилось. Погибли четыре человека, в том числе двое гидов из Петербурга («Фонтанка» подробно рассказывала о них) и судья Арбитражного суда Москвы. 12 октября ФСБ назвала организатора, заявила об установлении 12 участников подготовки взрыва и о задержании восьми человек: граждан РФ, Украины и Армении. Они, по данным спецслужбы, помогали взрывчатке доехать до моста. 13 октября суд арестовал пятерых.

    По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, основные восстановительные работы на мосту закончат до конца года.

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