Кто и зачем установил «запрет на выезд медиков за границу»

Фото: Андрей Бресонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургским госслужащим и бюджетникам рекомендовали отдыхать на родине, максимум — в странах СНГ. «Фонтанка» рассказывает, что это значит.

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга на имя руководителей поступили письма за подписью главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. В них говорится, что медикам стоит отказаться от поездок за рубеж.

«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ, — говорится в письме от комитета. — Служебные командировки на территории иностранных государств допускаются в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации, также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как выяснила «Фонтанка», аналогичные письма пришли в комитеты Смольного впервые еще 25 февраля, на следующий же день после начала специальной военной операции. Глава комитета по государственной службе Андрей Михайлов отмечал в них, что всем служащим в исполнительных органах власти до особого распоряжения «следует отказаться» от служебных командировок и частных выездов на территории иностранных государств. Собеседник «Фонтанки» в одном из органов власти, получивших такую бумагу, говорит, что запрет, изложенный в форме рекомендации, восприняли буквально, хотя юридической силы он не имел. «По закону работодатель не может нас ограничить в передвижении, разве что тех, у кого есть доступ к гостайне», — отметил чиновник.



С тех пор аналогичные распоряжения издавались ещё несколько раз, в том числе на основании распоряжения комитета по госслужбе выпускали такие бумаги и сами исполнительные органы власти.

Например, в конце августа в учреждения Курортного района пришло письмо с рекомендацией отказаться от посещений иностранных государств, кроме стран СНГ, подписанное начальником отдела кадров районной администрации. Помимо учреждений здравоохранения его отправили, например, в учреждения, занимающиеся благоустройством. В одной из поликлиник района «Фонтанке» рассказали, что после получения письма руководство собрало всех сотрудников и сообщило, что теперь им надо отказаться от поездок за рубеж. «Сказали это в приказном порядке, у нескольких медсестёр были путёвки в Турцию, они очень расстроились. При этом потом сообщили, что в страны СНГ можно, и перечислили список, в который почему-то, например, вошла Грузия, по факту это был список стран СНГ на момент его образования». Собеседник «Фонтанки» отметил, что несколько медиков выезжали после этого за границу, из чего сотрудники учреждения сделали вывод, что никаких данных на паспортном контроле о том, какие распоряжения издают в администрации, на самом деле нет.



В пресс-службе Смольного после публикации «Фонтанки» о документе, подписанном Лисовцом 10 октября, о запрете на выезд, сообщили, что его стоит трактовать лишь как рекомендацию к служебным командировкам. «Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны», — отметили в пресс-службе губернатора.

Собеседник «Фонтанки» в Смольном, занимающийся кадрами, предположил, что документ был издан для того, чтобы предотвратить отъезд медиков за рубеж, особенно в период подъёма заболеваемости коронавирусом.



Накануне «Фонтанка» сообщала, что семью врачей не пустили на отдых в Египет. Но в этой истории, судя по всему, нет никакой связи с «рекомендацией» Смольного — петербуржцев, в том числе и медиков, не всегда выпускают за границу по другой причине. «Нас с мужем не выпустили в Египет. Сказали, что необходимы теперь еще и «справки» из военкомата на выезд за границу. Ситуация очень неприятная, деньги за путевки, естественно, никто не возвращает», — отмечала медик. Аналогичные отказы в выезде ранее получали в основном мужчины: как писала «Фонтанка», пограничники в аэропорту Пулково сверяли данные выезжающих со списками от военных комиссариатов подлежащих частичной мобилизации.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

