Смольный: Петербургских врачей не завернут на границе только потому, что они врачи

Рекомендации Смольного петербургским врачам относительно заграничных поездок относятся именно к командировкам, заявили в пресс-службе губернатора. Накануне стало известно, что профильный комитет не советует им выезжать.



Как уточнили в Смольном «Фонтанке» 13 октября, «рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны».



12 октября «Фонтанка» сообщила о письме комздрава, согласно которому сотрудникам подведомственных организаций необходимо воздержаться от служебных командировок за рубеж. Насчет частных выездов также есть «требование воздержаться», исключение составляют страны СНГ. Комитет сообщил, что это письмо носит рекомендательный характер.

