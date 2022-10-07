Ночной шторм в Петербурге больше попугал, чем поломал

Циклон Zydrane, принесший в Петербург штормовой ветер, оказался куда более щадящим, чем его предшественник. Городской комитет по благоустройству подвел итоги ветреной ночи с 6 на 7 октября.

В общей сложности сильный ветер повалил в Петербурге 13 деревьев, сообщает 7 октября пресс-служба ведомства. Заявки об упавших на проезжую часть деревьях поступали в дежурную часть комитета всего дважды, причем в одном случае информация не подтвердилась. В итоге на дорогу повалило только одно дерево — на улице Демьяна Бедного. Его быстро убрали с проезжей части. Для сравнения: с 3 на 4 октября штормовой ветер повалил в Петербурге более 70 деревьев.