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    Ночной шторм в Петербурге больше попугал, чем поломал

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Циклон Zydrane, принесший в Петербург штормовой ветер, оказался куда более щадящим, чем его предшественник. Городской комитет по благоустройству подвел итоги ветреной ночи с 6 на 7 октября.

    В общей сложности сильный ветер повалил в Петербурге 13 деревьев, сообщает 7 октября пресс-служба ведомства. Заявки об упавших на проезжую часть деревьях поступали в дежурную часть комитета всего дважды, причем в одном случае информация не подтвердилась. В итоге на дорогу повалило только одно дерево — на улице Демьяна Бедного. Его быстро убрали с проезжей части. Для сравнения: с 3 на 4 октября штормовой ветер повалил в Петербурге более 70 деревьев.

    В преддверии непогоды на ночь в городе закрывали некоторые сады и парки. Сейчас все они снова открыты. Также из-за ветра была отменена разводка мостов, а на дамбе еще днем начали закрывать затворы из-за угрозы наводнения. Дирекция КЗС показала, как выглядел шторм на дамбе.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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