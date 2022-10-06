Петербургская дамба из-за угрозы наводнения начала закрывать затворы

Циклон ZYDRANE принес в Петербург не только тепло, но и дождь с ветром. Все это способствует повышению уровня воды в Невской губе.



Как сообщает пресс-служба КЗС 6 октября, с 15:00 на дамбе начали закрывать затворы судопропускных сооружений. В первую очередь В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 начали движение на закрытие.



Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован.



Основной удар циклона придется на ночь с 6 на 7 октября. В районе Финского залива порывы ветра могут достигать 17–22 метров в секунду. Он повлечет за собой нагонную волну и повышение уровня воды. У Горного университета он пока вырос до 44 см.

