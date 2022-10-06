Дождевой фронт уже добрался до Петербурга. На карте видно ветер, который готовит нам наводнение

Ветер уже начал задувать. Правда, до наводнения ещё далеко. Уровень воды в Неве на посту у Горного института за последний час вырос на 3 сантиметра и, по данным на 14:10, составляет 38 сантиметров.



В Финском заливе скорость ветра местами достигает уже 23 м/с, а на побережье 14 м/с. Пока направление ветра юго-западное и особой нагонной волны в устье Невы не вызывает, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

