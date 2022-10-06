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    Дождевой фронт уже добрался до Петербурга. На карте видно ветер, который готовит нам наводнение

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    Ветер уже начал задувать. Правда, до наводнения ещё далеко. Уровень воды в Неве на посту у Горного института за последний час вырос на 3 сантиметра и, по данным на 14:10, составляет 38 сантиметров.

    В Финском заливе скорость ветра местами достигает уже 23 м/с, а на побережье 14 м/с. Пока направление ветра юго-западное и особой нагонной волны в устье Невы не вызывает, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    На карте «Яндекс.Погоды» видно дождевой фронт, идущий на нас с запада. Он уже добрался до Зеленогорска.

    dzen.ru/pogoda/maps
    dzen.ru/pogoda/maps
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов накануне рассказал о смене атмосферных процессов в небе над городом. Наступает пора наводнений. Нева может подняться на метр или даже выше уже в ночь на завтра, 7 октября.

    dzen.ru/pogoda/maps
    dzen.ru/pogoda/maps

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