«Сегодня день, после которого начнется смена атмосферных процессов». Главный синоптик Петербурга предсказывает наводнения

«Сегодня в Санкт-Петербурге день, после которого начнется смена атмосферных процессов, определяющих погоду в нашем регионе. Давно уже мы не наблюдали циклонов, которые приходят с Атлантики и приносят настоящую осеннюю погоду со штормами и подъемами уровня воды в Неве и Невской губе. Погоду на Северо-Западе определяли антициклоны, очень часто южные циклоны, реже холодные с севера. И вот пришло время, когда активизируется Атлантика и начинает направлять к нам циклоны», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

Мы дожили до периода наводнений. Первое ожидается в ночь на пятницу. Прогноз погоды на ближайшие дни дал 5 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На нас с запада идут сразу несколько циклонов. В предстоящую неделю они будут двигаться к северу от Петербурга, принося тёплый воздух и дожди.



«Усиление ветра в южных частях таких циклонов до 15–18 м/с, а на акватории Финского залива и до 20 м/с, будет вызывать повышение уровня воды. Первый такой циклон начнет влиять на Санкт-Петербург уже 6 октября, поэтому в ночь на 7 октября ожидается сильный западный ветер и первый подъем уровня в Неве до 1 метра и выше», — предупреждает синоптик.



Сегодня в Петербурге, напомним, ветер слабый, возможны кратковременные дожди.

