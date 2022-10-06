Мосты в Петербурге ночью разводить не будут. Не позволяет погода

В ночь на 7 октября в Петербурге отменяется разводка мостов. Причина — ухудшение погодных условий. Об этом сообщает «Мостотрест».



«Оранжевый» уровень погодной опасности в городе на Неве объявили днем 6 октября. Все из-за штормового ветра силой до 22 метров в секунду. В данный момент уровень воды у Горного университета вырос до 79 сантиметров. При этом некоторые горожане днем вовсю наслаждались погодой, несмотря на ветер.

На этой неделе мосты не будут разводить уже второй раз. Из-за непогоды разводка была отменена в ночь на 4 октября.