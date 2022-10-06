Тучи свинцовые, но радости не лишают. Жители Петербурга проводят время на улице, вопреки непогоде

Свинцовые тучи накрыли Петербург в четверг, 6 октября. Несмотря на пугающего вида небо, температура воздуха в городе необычайно тёплая. Немудрено, что некоторые отправились на прогулку. Конечно, на всякий случай утеплившись — мало ли каких чудачеств ждать от погоды к концу дня.
На Дворцовой площади даже сегодня можно встретить туристов — камеры их телефонов усердно «ловят» Зимний дворец и без труда захватывают Александровскую колонну. Пара секунд — и от солнца не остаётся и следа, яркое пятнышко прячется за плотным «одеялом».
Неподалёку — дорожные знаки, которые лежат на асфальте, несмотря на тяжёлые опоры. Возможно, они оказались там по чьей-то воле. Не исключено и то, что на землю их повалил сильный ветер. Синоптики обещали порывы до 11–16 м/с.
Пока одни ловят на себе воздушные «поцелуи» с Невы, другие предпочитают прогулки на катере. Группу таких смельчаков заметил корреспондент «Фонтанки». Он фотографировал их, а они — всё, что встречалось по пути.
У природы нет плохой погоды, и это отлично знают дети.
Закатное небо подарило удивительный сюрприз: необычайно яркие цвета и надежду на будущее солнце.
А вот как зарождался закат этим вечером.
«Фонтанка» писала, что, согласно прогнозам, 6 октября местами ожидаются умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 12–14 градусов, а атмосферное давление будет понижаться.