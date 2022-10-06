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    Тучи свинцовые, но радости не лишают. Жители Петербурга проводят время на улице, вопреки непогоде

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    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Свинцовые тучи накрыли Петербург в четверг, 6 октября. Несмотря на пугающего вида небо, температура воздуха в городе необычайно тёплая. Немудрено, что некоторые отправились на прогулку. Конечно, на всякий случай утеплившись — мало ли каких чудачеств ждать от погоды к концу дня.

    На Дворцовой площади даже сегодня можно встретить туристов — камеры их телефонов усердно «ловят» Зимний дворец и без труда захватывают Александровскую колонну. Пара секунд — и от солнца не остаётся и следа, яркое пятнышко прячется за плотным «одеялом».

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Неподалёку — дорожные знаки, которые лежат на асфальте, несмотря на тяжёлые опоры. Возможно, они оказались там по чьей-то воле. Не исключено и то, что на землю их повалил сильный ветер. Синоптики обещали порывы до 11–16 м/с.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Пока одни ловят на себе воздушные «поцелуи» с Невы, другие предпочитают прогулки на катере. Группу таких смельчаков заметил корреспондент «Фонтанки». Он фотографировал их, а они — всё, что встречалось по пути.

    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    У природы нет плохой погоды, и это отлично знают дети.

    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Закатное небо подарило удивительный сюрприз: необычайно яркие цвета и надежду на будущее солнце.

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    А вот как зарождался закат этим вечером.

    «Фонтанка» писала, что, согласно прогнозам, 6 октября местами ожидаются умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 12–14 градусов, а атмосферное давление будет понижаться.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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