Тучи свинцовые, но радости не лишают. Жители Петербурга проводят время на улице, вопреки непогоде

Свинцовые тучи накрыли Петербург в четверг, 6 октября. Несмотря на пугающего вида небо, температура воздуха в городе необычайно тёплая. Немудрено, что некоторые отправились на прогулку. Конечно, на всякий случай утеплившись — мало ли каких чудачеств ждать от погоды к концу дня.



На Дворцовой площади даже сегодня можно встретить туристов — камеры их телефонов усердно «ловят» Зимний дворец и без труда захватывают Александровскую колонну. Пара секунд — и от солнца не остаётся и следа, яркое пятнышко прячется за плотным «одеялом».

